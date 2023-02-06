Калниньш, Дронов, Хуснутдинов, Точилкин – лучшие игроки недели в КХЛ
Стали известны лучшие игроки недели в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ объявила имена лауреатов 22-й недели турнира.
Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Янис Калниньш из «Амура», одержавший 3 победы в 4 матчах недели (1 – в серии буллитов). По воротам Калниньша было нанесено 134 броска (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 95,52%. Коэффициент надежности составил 1,46.
Лучшим защитником впервые в карьере стал игрок «Металлурга» Григорий Дронов, набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели.
Марат Хуснутдинов впервые в карьере признан лучшим нападающим недели. Форвард СКА набрал 6 (2+4) очков в трех. Он набирал очки в каждой игре недели.
Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Куньлуня» Герман Точилкин, набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели. Также на его счету два силовых приема и два заблокированных броска.
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