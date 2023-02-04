Роман Ротенберг: «Билялетдинов – сильнейший тренер в КХЛ. Это учитель, я многие вещи с ним обсуждаю, мы всегда много общались»

считает сильнейшим тренером в КХЛ.

Главный тренер СКА высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (7:4).

«Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] – сильнейший тренер в лиге, мы с уважением к нему относимся.

Это учитель, я тоже многие вещи с ним обсуждаю, мы всегда много общались. Победить сильную команду – это важный момент для нас», – сказал главный тренер .