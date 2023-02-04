Роман Ротенберг: «Билялетдинов – сильнейший тренер в КХЛ. Это учитель, я многие вещи с ним обсуждаю, мы всегда много общались»

Теги Ак Барс СКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает Зинэтулу Билялетдинова сильнейшим тренером в КХЛ.

Главный тренер СКА высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:4).

«Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] – сильнейший тренер в лиге, мы с уважением к нему относимся.

Это учитель, я тоже многие вещи с ним обсуждаю, мы всегда много общались. Победить сильную команду – это важный момент для нас», – сказал главный тренер СКА.

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3 комментария

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srs
Как бы не новость. Как говорят Терещенко, Потапов... Тренеров много, а Специалистов с большой буквы один, может два.
Правда со специфическим стилем игры. Поэтому барсам, клубам кахаэль, сборным нужны тренера с другими взглядами на хоккей
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-2
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romkaschilov
кто же смог сбить этого мажора с небес на землю?
+2
0
+2
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Кеша
Наконец-то услышали реалистичные жизненные комментарии . Молодец , что не совсем оторван от Земли . Биллялетдинов монстр , один из лучших тренеров современности с нервами из стальных канатов !
+6
0
+6
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