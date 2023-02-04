Ротенберг о 7:4 с «Ак Барсом»: «Ребята тактически сыграли правильно. Мы преодолеваем заборы, капканы, колючие проволоки, нам уже не мешают входить в зону»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (7:4).

«Думаю, мы все можем гордиться ребятами, они молодцы: проявили характер, мужество, тактически сыграли правильно. Мы преодолеваем все эти заборы, капканы, колючие проволоки, нам уже не мешают входить в зону.

То, в чем нам нужно было добавить, – это реализация моментов: брать на себя лидерство, обыгрывать один в один, проявлять свое мастерство, которого у нас достаточно.

Сильный соперник – мастеровитая команда, сильнейший тренерский штаб», – сказал главный тренер СКА.

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6 комментариев

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BLAD
Думаю Хайдарыч не стал расскрываться перед словом, это не его стиль игры, не его концепция видения хоккея...
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Кеша
С чего он взял , что «его система самая передовая»? Я думаю , что набранный тренерский штаб ему льет в уши . Сам то он понимает мало что в хоккее. Второй день про заборы и капканы говорит . Это заученные фразы . Лет через 15 начнутся откровенные истории от бывших игроков «как я попал в ска».
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Кеша
Ответ Bartez1986
если вам не мешают входить в зону - зачем вы преодолеваете капканы?😐
)))
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йозе марино!
Следующий матч ске проиграют)
+1
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+1
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Bartez1986
если вам не мешают входить в зону - зачем вы преодолеваете капканы?😐
+2
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+2
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rasul5700
Не матч регулярки КХЛ а финал кубка Стэнли будто выиграли. Посмотрим что будете говорить после вылета от цска)
+6
0
+6
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