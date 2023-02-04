Ротенберг о 7:4 с «Ак Барсом»: «Ребята тактически сыграли правильно. Мы преодолеваем заборы, капканы, колючие проволоки, нам уже не мешают входить в зону»

прокомментировал победу в матче с « » (7:4).

«Думаю, мы все можем гордиться ребятами, они молодцы: проявили характер, мужество, тактически сыграли правильно. Мы преодолеваем все эти заборы, капканы, колючие проволоки, нам уже не мешают входить в зону.

То, в чем нам нужно было добавить, – это реализация моментов: брать на себя лидерство, обыгрывать один в один, проявлять свое мастерство, которого у нас достаточно.

Сильный соперник – мастеровитая команда, сильнейший тренерский штаб», – сказал главный тренер .