Гребенкин про «Амур»: «Хорошо, если такой великий игрок, как Мозякин, посоветовал меня взять. «Металлург» – топ-клуб, готов бороться за место в составе»

объяснил причины своего развития в «Амуре».

– Расскажите, как произошел ваш переход в «Амур»? Вы сами попросились в аренду?

– Я поехал в ВХЛ и тут мне поступило предложение от «Амура». Конечно, согласился не раздумывая. Все было просто.

– Но окончательное решение должен был принять «Металлург».

– В клубе подумали пару дней и одобрили этот вариант. Сказали: «Езжай, это для тебя хороший шанс, хороший вызов». Я был доволен.

– Мы тут выяснили, что даже поспособствовал вашему переходу.

– Честно говоря, я ни с Мозякиным, ни с тренерским штабом по этому поводу не общался. Но слухи такие есть. Хорошо, если такой великий игрок посоветовал меня взять. Это очень приятно.

– В этом сезоне вы очень прилично прибавили в мастерстве. За счет чего?

– Тренерское доверие помогло. С каждой игрой я чувствовал, что прогрессирую. Лучше чувствую моменты. Когда вести, когда отпустить, когда лучше соперника обыграть, когда просто шайбу в зону закинуть.

– Вадим Епанчинцев в свое время был игроком, что называется, с головой. Как он сейчас работает с вами, помогая раскрыться?

– Не буду раскрывать все тайны, но в «Амуре» мне дают играть. Главное – не терять шайбу на синей линии и не делать грубых ошибок. А так – делай что хочешь, лишь бы команда побеждала.

– В следующем сезоне вас могут вернуть в «Магнитку». И место в составе опять может не найтись. Это напрягает?

– Готов к этому, надо доказывать. Я молодой игрок, надо каждый год проявлять себя.

– Сокращение лимита легионеров до трех человек – шанс для молодых?

– Нет, не шанс. Я в этом точно уверен. Понимаю, что « » – это топ-клуб и готов бороться за место в его составе, – сказал нападающий « ».