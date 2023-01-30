«Анахайм» ведет переговоры по обменам Куликова и Клингберга. Клуб может удержать часть зарплат игроков
«Анахайм» готов обменять российского хоккеиста в другой клуб.
Генеральный менеджер клуба Пэт Вербик ведет переговоры по обмену Дмитрия Куликова, а также защитника Джона Клингберга.
Сообщается, что «Дакс», возможно, могут удержат в своей платежности ведомости часть контрактов игроков, чтобы увеличить шансы на трейд.
У Клингберга и Куликова соглашения действуют до конца сезона. Кэпхит в договоре Клингберга – 7 миллионов долларов, у Куликова – 2,25 млн.
Швед набрал 17 (6+11) очков при полезности «минус 26» в 42 матчах чемпионата НХЛ. Россиянин отметился 10 (2+8) баллами при полезности «минус 11» в 50 играх.
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