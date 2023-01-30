«Анахайм» ведет переговоры по обменам Куликова и Клингберга. Клуб может удержать часть зарплат игроков

Теги возможные переходы Анахайм НХЛ Дмитрий Куликов Пэт Вербик Джон Клингберг Хоккей

«Анахайм» готов обменять российского хоккеиста в другой клуб.

Генеральный менеджер клуба Пэт Вербик ведет переговоры по обмену Дмитрия Куликова, а также защитника Джона Клингберга.

Сообщается, что «Дакс», возможно, могут удержат в своей платежности ведомости часть контрактов игроков, чтобы увеличить шансы на трейд.

У Клингберга и Куликова соглашения действуют до конца сезона. Кэпхит в договоре Клингберга – 7 миллионов долларов, у Куликова – 2,25 млн.

Швед набрал 17 (6+11) очков при полезности «минус 26» в 42 матчах чемпионата НХЛ. Россиянин отметился 10 (2+8) баллами при полезности «минус 11» в 50 играх.

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5 комментариев

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raspisanie77
Нечего у Куликова удерживать, его с 2 млн и так заберут, типа Баффало, им с Брисоном и Клагом нечего в ПО ловить, нужны опытные бойцы.
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PEGEON
Клинберга такое ощущение подписывали исключительно, чтобы в дедлайн сбагрить куда-нибудь за пик.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Лучше бы ген менеджера куда то обменяли.Полностбю убил франчайз прошлогодними обменами и отбил охоту смотреть игры
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Амфитрион
С Клингбергом понятно, а Куликова-то зачем? Играет довольно много, смотрится весьма достойно, зарплата адекватная.
+3
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+3
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AL27
Как и предполагалось. Думаю, что ими дело не ограничится.
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