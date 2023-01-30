На арене «Авангарда» проведут «Тотальный диктант». Хоккеисты поучаствуют и дадут автографы
Стадион «Авангарда» станет местом проведения «Тотального диктанта».
Кто будет диктовать текст на «G-Drive Арене», определят позже. «Тотальный диктант» запланирован на 8 апреля.
«Известно, что вместе с омичами напишут диктант хоккеисты из разных лиг. После диктанта игроки проведут автограф-сессию.
Помимо этого, в преддверии акции состоится хоккейный квест, а также курсы для воспитанников академии «Авангарда» по русскому языку и культуре речи, которые проведут профессора и доценты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», – сообщила Елена Лукьянчикова, региональный координатор «Тотального диктанта» в Омске.
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