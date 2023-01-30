На арене «Авангарда» проведут «Тотальный диктант». Хоккеисты поучаствуют и дадут автографы

Теги Авангард КХЛ G-Drive Арена Омские Ястребы Омские Крылья Хоккей

Стадион «Авангарда» станет местом проведения «Тотального диктанта».

Кто будет диктовать текст на «G-Drive Арене», определят позже. «Тотальный диктант» запланирован на 8 апреля.

«Известно, что вместе с омичами напишут диктант хоккеисты из разных лиг. После диктанта игроки проведут автограф-сессию.

Помимо этого, в преддверии акции состоится хоккейный квест, а также курсы для воспитанников академии «Авангарда» по русскому языку и культуре речи, которые проведут профессора и доценты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», – сообщила Елена Лукьянчикова, региональный координатор «Тотального диктанта» в Омске.

1 комментарий

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Иван Голинько
Конечно, к тому времени мы плей-офф будем по телевизору смотреть, если молодежь не спасёт...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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