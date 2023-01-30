На арене «Авангарда» проведут «Тотальный диктант». Хоккеисты поучаствуют и дадут автографы

Стадион « » станет местом проведения «Тотального диктанта».

Кто будет диктовать текст на « », определят позже. «Тотальный диктант» запланирован на 8 апреля.

«Известно, что вместе с омичами напишут диктант хоккеисты из разных лиг. После диктанта игроки проведут автограф-сессию.

Помимо этого, в преддверии акции состоится хоккейный квест, а также курсы для воспитанников академии «Авангарда» по русскому языку и культуре речи, которые проведут профессора и доценты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», – сообщила Елена Лукьянчикова, региональный координатор «Тотального диктанта» в Омске.