Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
Вячеслав Фетисов подарил Атомфлоту два хоккейных свитера с автографами.
Один из них достался экипажу атомного ледокола «Арктика». Фетисов пожелал морякам «покоренья новых пространств».
На свитере для Атомфлота написано: «Лучшему «Атомфлоту» в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами».
Летом прошлого года двукратный олимпийский чемпион посетил Атомфлот и побывал на «Арктике».
Атомфлот – предприятие, в обязанности которого входит эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.
Фото: СеверПост
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