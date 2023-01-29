Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»

Теги Вячеслав Фетисов сборная СССР любительский хоккей игровая форма Хоккей

Вячеслав Фетисов подарил Атомфлоту два хоккейных свитера с автографами.

Один из них достался экипажу атомного ледокола «Арктика». Фетисов пожелал морякам «покоренья новых пространств».

На свитере для Атомфлота написано: «Лучшему «Атомфлоту» в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами».

Летом прошлого года двукратный олимпийский чемпион посетил Атомфлот и побывал на «Арктике».

Атомфлот – предприятие, в обязанности которого входит эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.

Фото: СеверПост

2 комментария

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chto s licom?
Ответ vvl
Фетисов прекрасно знает, что врет говоря о Атомфлоте. Пытается стать юмористом. Народ не оценил, давно , как минимум отвернулся от смешилки.
В чем врёт то?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vvl
Фетисов прекрасно знает, что врет говоря о Атомфлоте. Пытается стать юмористом. Народ не оценил, давно , как минимум отвернулся от смешилки.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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