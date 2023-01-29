Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»

подарил Атомфлоту два хоккейных свитера с автографами.

Один из них достался экипажу атомного ледокола «Арктика». Фетисов пожелал морякам «покоренья новых пространств».

На свитере для Атомфлота написано: «Лучшему «Атомфлоту» в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами».

Летом прошлого года двукратный олимпийский чемпион посетил Атомфлот и побывал на «Арктике».

Атомфлот – предприятие, в обязанности которого входит эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.

Фото: СеверПост