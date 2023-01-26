«Торонто» набрал очки в 15-м домашнем матче подряд с Самсоновым в воротах. Рекорд – 18 игр
Илья Самсонов выиграл 14 из 15 домашних матчей в воротах «Торонто».
«Мэйпл Лифс» обыграли «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, канадский клуб набрал очки в 15-й домашней игре подряд, в которой в воротах команды играл российский голкипер. У Самсонова 14 побед и одно поражение за пределами основного времени.
Самсонов стал четвертым вратарем в истории «Торонто», который достиг такого показателя. Также 15 игр с набранными очками на счету Жака Планта в сезоне-1970/71.
Лучший результат принадлежит двум голкиперам – Гарри Ламли (сезон-1953/54) и Джорджу Хэйнсуорту (сезон-1933/34), серии которых продолжались 18 домашних матчей подряд.
Насчёт Самсонова в Кэпс. Не знаю, может какая-то нерабочая атмосфера действительно была, о таких вещах всегда сложно рассуждать со стороны, а наговаривать не хочется - все остальные русские игроки Кэпс же играют, и всё у них хорошо. Может Самса сам как-то легкомысленно относился временами, или правда эта неопределённость в конкуренции с Ванечеком в итоге привела к тому, что в развитии застряли оба. У него всё ещё есть потенциал - не хотелось бы, чтобы он был упущен. Пока в Лифс получается, и фанбаза настроена очень положительно к нему. Всякое говорят про фанбазу Торонто, но на самом деле она умеет ценить классных вратарей, так как на своём веку повидала много привозил :)
Посмотрим, как дальше будет. Пока Илья выглядит небольшим фаворитом в борьбе за место основного в ПО, но впереди ещё много времени. Ещё не стоит забывать, что есть вероятность травмы Мюррея (хотя не хотелось бы).
В прошлогоднем Бостоне Улльмарк мягко говоря не феерил, поэтому, несмотря на разницу в контракте давали время обоим, в этом году Улльмарк твёрдый первый номер.
Да и в целом, у подавляющего большинства команд есть чёткое деление на основного и бэкапа (возьмём Метро - Кюмпер, Шестеркин, Сорокин, Джарри, Андерсон, Харт. В Клумбе непонятно кто, в НДД скорее Витёк чем Блэквуд, но тоже so so).
Я согласен с тобой, что ситуация отличается от Кэпс - Мюррей тёртый калач, но наблюдая Самсу 3 года, мне и подавляющему большинству фэнов было очевидно, что он ментально, как раз очень не уверен и чехарда с Витьком не шла на пользу. Может конечно был и русский фактор, я там свечку не держал ;)
А с чего я решил, что Самса сделал выводы - ну тут несколько факторов. Во-первых: Дубас сам сказал, что Самсонов хотел контракт на год. Очевидно, что он ставил цель в этом сезоне себя по максимуму проявить. Получится или нет - другой вопрос. Второе: отношение к делу. Он не плывёт после неудачных отрезков, хотя буквально недавно такой был, где он несколько матчей пускал по 4-5 шайб. Ничего, собрался, в итоге дождался шанса от Мюррея (матч с Флоридой) и воспользовался им. И общее впечатление от его игры по сезону положительное - Торонто с ним чаще выигрывает, чем с Мюрреем, и стата у Ильи лучше сейчас.
С чего ты решил, что Самса сделал выводы вопрос отдельный ;)
В НХЛ тандемы не только в Вашингтоне были, у разных команд есть успешный опыт такого распределения матчей среди вратарей. В плей-офф всё равно стартер всегда один, если не происходит чего-либо экстраординарного.
Да и тот же Мюррей уже опытный в этом плане вратарь. Он и выигрывал конкуренцию у более опытного Флери (при этом в плей-офф), и проигрывал соперничество более молодому Джарри.
Но Самсонов пока полностью оправдывает в некоторой степени рискованную ставку Дубаса на него (да и Мюррей в целом тоже неплох).
интересно , сумеет ли протащить Торонто хотя бы во второй раунд ?