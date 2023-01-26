«Торонто» набрал очки в 15-м домашнем матче подряд с Самсоновым в воротах. Рекорд – 18 игр

выиграл 14 из 15 домашних матчей в воротах «Торонто».

«Мэйпл Лифс» обыграли «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Таким образом, канадский клуб набрал очки в 15-й домашней игре подряд, в которой в воротах команды играл российский голкипер. У Самсонова 14 побед и одно поражение за пределами основного времени.

Самсонов стал четвертым вратарем в истории « », который достиг такого показателя. Также 15 игр с набранными очками на счету Жака Планта в сезоне-1970/71.

Лучший результат принадлежит двум голкиперам – Гарри Ламли (сезон-1953/54) и Джорджу Хэйнсуорту (сезон-1933/34), серии которых продолжались 18 домашних матчей подряд.