«Торонто» набрал очки в 15-м домашнем матче подряд с Самсоновым в воротах. Рекорд – 18 игр

Теги Торонто НХЛ Жак Плант Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов выиграл 14 из 15 домашних матчей в воротах «Торонто».

«Мэйпл Лифс» обыграли «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, канадский клуб набрал очки в 15-й домашней игре подряд, в которой в воротах команды играл российский голкипер. У Самсонова 14 побед и одно поражение за пределами основного времени.

Самсонов стал четвертым вратарем в истории «Торонто», который достиг такого показателя. Также 15 игр с набранными очками на счету Жака Планта в сезоне-1970/71.

Лучший результат принадлежит двум голкиперам – Гарри Ламли (сезон-1953/54) и Джорджу Хэйнсуорту (сезон-1933/34), серии которых продолжались 18 домашних матчей подряд.

13 комментариев

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Иван Павлов
Ответ hhlg
Такое бывает крайне редко, обычно стартер играет 70-80%, бэкап остальное. В прошлогоднем Бостоне Улльмарк мягко говоря не феерил, поэтому, несмотря на разницу в контракте давали время обоим, в этом году Улльмарк твёрдый первый номер. Да и в целом, у подавляющего большинства команд есть чёткое деление на основного и бэкапа (возьмём Метро - Кюмпер, Шестеркин, Сорокин, Джарри, Андерсон, Харт. В Клумбе непонятно кто, в НДД скорее Витёк чем Блэквуд, но тоже so so). Я согласен с тобой, что ситуация отличается от Кэпс - Мюррей тёртый калач, но наблюдая Самсу 3 года, мне и подавляющему большинству фэнов было очевидно, что он ментально, как раз очень не уверен и чехарда с Витьком не шла на пользу. Может конечно был и русский фактор, я там свечку не держал ;)
Плюсанул твоему комменту, всё по фактам написано. По поводу тандемов - да, такое бывает редко, тут я не к тому вёл, что это частая тенденция, а просто привёл пример подобного.

Насчёт Самсонова в Кэпс. Не знаю, может какая-то нерабочая атмосфера действительно была, о таких вещах всегда сложно рассуждать со стороны, а наговаривать не хочется - все остальные русские игроки Кэпс же играют, и всё у них хорошо. Может Самса сам как-то легкомысленно относился временами, или правда эта неопределённость в конкуренции с Ванечеком в итоге привела к тому, что в развитии застряли оба. У него всё ещё есть потенциал - не хотелось бы, чтобы он был упущен. Пока в Лифс получается, и фанбаза настроена очень положительно к нему. Всякое говорят про фанбазу Торонто, но на самом деле она умеет ценить классных вратарей, так как на своём веку повидала много привозил :)

Посмотрим, как дальше будет. Пока Илья выглядит небольшим фаворитом в борьбе за место основного в ПО, но впереди ещё много времени. Ещё не стоит забывать, что есть вероятность травмы Мюррея (хотя не хотелось бы).
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hhlg
Ответ Иван Павлов
Так в тандемах в течение регулярок нет чистого стартера и чистого бэкапа, там оба вратаря играют поровну. Прошлогодний Бостон как пример, там Улльмарк и Суэймэн вообще ровно по 41 матчу провели. Проблемы могут начаться, если в плей-офф внезапно чехарду устраивают. А с чего я решил, что Самса сделал выводы - ну тут несколько факторов. Во-первых: Дубас сам сказал, что Самсонов хотел контракт на год. Очевидно, что он ставил цель в этом сезоне себя по максимуму проявить. Получится или нет - другой вопрос. Второе: отношение к делу. Он не плывёт после неудачных отрезков, хотя буквально недавно такой был, где он несколько матчей пускал по 4-5 шайб. Ничего, собрался, в итоге дождался шанса от Мюррея (матч с Флоридой) и воспользовался им. И общее впечатление от его игры по сезону положительное - Торонто с ним чаще выигрывает, чем с Мюрреем, и стата у Ильи лучше сейчас.
Такое бывает крайне редко, обычно стартер играет 70-80%, бэкап остальное.
В прошлогоднем Бостоне Улльмарк мягко говоря не феерил, поэтому, несмотря на разницу в контракте давали время обоим, в этом году Улльмарк твёрдый первый номер.
Да и в целом, у подавляющего большинства команд есть чёткое деление на основного и бэкапа (возьмём Метро - Кюмпер, Шестеркин, Сорокин, Джарри, Андерсон, Харт. В Клумбе непонятно кто, в НДД скорее Витёк чем Блэквуд, но тоже so so).

Я согласен с тобой, что ситуация отличается от Кэпс - Мюррей тёртый калач, но наблюдая Самсу 3 года, мне и подавляющему большинству фэнов было очевидно, что он ментально, как раз очень не уверен и чехарда с Витьком не шла на пользу. Может конечно был и русский фактор, я там свечку не держал ;)
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iron_m
Ответ Ibragim Mejidow
Уже пора определиться кто номер один.
Зачем?
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Кувалда ждет Ватанов
Красиво
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Иван Павлов
Ответ hhlg
Одно дело распределять матчи между основным и бэкапом, другое дело не мочь определиться кто основной, а кто бэкап. С чего ты решил, что Самса сделал выводы вопрос отдельный ;)
Так в тандемах в течение регулярок нет чистого стартера и чистого бэкапа, там оба вратаря играют поровну. Прошлогодний Бостон как пример, там Улльмарк и Суэймэн вообще ровно по 41 матчу провели. Проблемы могут начаться, если в плей-офф внезапно чехарду устраивают.

А с чего я решил, что Самса сделал выводы - ну тут несколько факторов. Во-первых: Дубас сам сказал, что Самсонов хотел контракт на год. Очевидно, что он ставил цель в этом сезоне себя по максимуму проявить. Получится или нет - другой вопрос. Второе: отношение к делу. Он не плывёт после неудачных отрезков, хотя буквально недавно такой был, где он несколько матчей пускал по 4-5 шайб. Ничего, собрался, в итоге дождался шанса от Мюррея (матч с Флоридой) и воспользовался им. И общее впечатление от его игры по сезону положительное - Торонто с ним чаще выигрывает, чем с Мюрреем, и стата у Ильи лучше сейчас.
+4
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hhlg
Ответ Иван Павлов
А что обольщаться? Я уже написал о различии кейсов. У Вашингтона было два молодых вратаря, в Торонто есть Мюррей, который уже неоднократно был в таких ситуациях. Да и сам Самсонов, похоже, сделал некоторые выводы из предыдущего опыта. В НХЛ тандемы не только в Вашингтоне были, у разных команд есть успешный опыт такого распределения матчей среди вратарей. В плей-офф всё равно стартер всегда один, если не происходит чего-либо экстраординарного.
Одно дело распределять матчи между основным и бэкапом, другое дело не мочь определиться кто основной, а кто бэкап.
С чего ты решил, что Самса сделал выводы вопрос отдельный ;)
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Иван Павлов
Ответ hhlg
У нас также говорили про конкуренцию, не обольщайтесь ;)
А что обольщаться? Я уже написал о различии кейсов. У Вашингтона было два молодых вратаря, в Торонто есть Мюррей, который уже неоднократно был в таких ситуациях. Да и сам Самсонов, похоже, сделал некоторые выводы из предыдущего опыта.

В НХЛ тандемы не только в Вашингтоне были, у разных команд есть успешный опыт такого распределения матчей среди вратарей. В плей-офф всё равно стартер всегда один, если не происходит чего-либо экстраординарного.
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0
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hhlg
Ответ Иван Павлов
Ну Киф и выберет. Ближе к плей-офф. А пока они будут играть оба, так как на данный момент эта конкуренция мотивирует их, и для команды хорошо - кто в лучшей игровой форме, тот и стоит. И так они сменяют друг друга на протяжении текущей регулярки. Да и тот же Мюррей уже опытный в этом плане вратарь. Он и выигрывал конкуренцию у более опытного Флери (при этом в плей-офф), и проигрывал соперничество более молодому Джарри.
У нас также говорили про конкуренцию, не обольщайтесь ;)
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Ibragim Mejidow
Уже пора определиться кто номер один.
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Иван Павлов
Ответ hhlg
Хех, если Киф не глуп, то не наступит на грабли Лавиолетта, который так и не смог за 2 года выбрать кто основной, а кто бэкап, что кмк сказалось на моральном состоянии обоих молодых голкиперов со всеми вытекающими ;)
Ну Киф и выберет. Ближе к плей-офф. А пока они будут играть оба, так как на данный момент эта конкуренция мотивирует их, и для команды хорошо - кто в лучшей игровой форме, тот и стоит. И так они сменяют друг друга на протяжении текущей регулярки.

Да и тот же Мюррей уже опытный в этом плане вратарь. Он и выигрывал конкуренцию у более опытного Флери (при этом в плей-офф), и проигрывал соперничество более молодому Джарри.
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0
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hhlg
Ответ Иван Павлов
Пока рано говорить про выигранную конкуренцию. Наверняка до самого конца регулярки будет борьба между ними за статус первого номера в плей-офф. Но Самсонов пока полностью оправдывает в некоторой степени рискованную ставку Дубаса на него (да и Мюррей в целом тоже неплох).
Хех, если Киф не глуп, то не наступит на грабли Лавиолетта, который так и не смог за 2 года выбрать кто основной, а кто бэкап, что кмк сказалось на моральном состоянии обоих молодых голкиперов со всеми вытекающими ;)
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0
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Иван Павлов
Ответ папа Джо
Илья похоже выиграл конкуренцию у Мюррея интересно , сумеет ли протащить Торонто хотя бы во второй раунд ?
Пока рано говорить про выигранную конкуренцию. Наверняка до самого конца регулярки будет борьба между ними за статус первого номера в плей-офф.

Но Самсонов пока полностью оправдывает в некоторой степени рискованную ставку Дубаса на него (да и Мюррей в целом тоже неплох).
+6
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+6
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папа Джо
Илья похоже выиграл конкуренцию у Мюррея
интересно , сумеет ли протащить Торонто хотя бы во второй раунд ?
+6
0
+6
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