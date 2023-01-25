Гатиятулин о 4:2 с «Авангардом»: «Трактор» доказал, что может играть успешно. Не хватает стабильности, будем стараться показывать эту игру в каждом матче»

Теги Авангард Трактор Антон Бурдасов КХЛ Никита Сошников Анвар Гатиятулин Кирилл Устименко Хоккей

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» со счетом 4:2.

– Важный матч для нас. Важная победа.

Отмечу самоотдачу ребят – с первой секунды выкладывались в каждом эпизоде, играли дисциплинировано, была нацеленность на ворота. Молодцы. Отмечу командную победу.

– Почему у «Трактора» не получается так играть в большей части матчей?

– Не хватает стабильности. Сегодня сами себе доказали, что можем играть успешно. Будем цепляться за эту игру и стараться показывать ее в каждом матче.

– Почему выбор пал на Кирилла Устименко?

– Он в хорошей физической форме. Оценили каждого вратаря и приняли такое решение.

Антон Бурдасов ушел со льда до финальной сирены. С ним что-то серьезное?

– Получил повреждение. Сейчас у докторов узнаем. Пока не могу ответить на этот вопрос.

– Бурдасов и Никита Сошников, забросившие сегодня, раньше играли за «Авангард». Чувствовалась у них особенная мотивация?

– Чувствовалась у всех. Мы не смотрим на соперника. В нашей ситуации важен каждый матч. Самоотдача всех ребят была хорошей, – сказал главный тренер «Трактора».

20 комментариев

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Александр Васильев
Ответ strashnov
Молодцы! Но вопрос такой. Когда же вы наконец в зону с шайбой заходить будете? Вы считаетесь мастерами а в зону через вброс играете. А там уже 50/50, что шайба вам достанется. Особенно Телегин. Вроде уже в зоне, но нет бросит в угол и возня начинается. Поэтому и не хватает сил на третий период. Почему Шабанов с Тертышным могут зайти в зону с шайбой, а остальные нет?
Да, Серёжа Телегин, похоже, окончательно "одеревенел". Сколько ляпов у него почти в каждой игре, - это ужас! А ведь не так давно играл за сборную страны. Впрочем, и остальные защитники не так уж далеко ушли от Телегина. Единственный из них, к кому у меня нет претензий, - это Хэмилтон.
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1960лоцман
Ответ Владимир
Молодцы! С победой! Есть ещё надежды попасть в плей-офф! Верим!
Ты головой то подумай ,что там нам делать ,пусть лучше Амур там будет он больше достоин этого. Трактор в этом сезоне вообще не достоин играть в КХЛ.
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1960лоцман
Ответ babikin74@icloud.com
Когда ты вместе с Савиным свалишь из клуба?!
Так Савин наконец то свалил,но что толку под конец сезона
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1960лоцман
Ответ Кирилл Абдалов
Порадовали трактор
Отметь красным кружочком в календаре эту дату,а еще лучше рюмочку опрокинь
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1960лоцман
Зачем лицемерить ,прекрасно понимает что это предсмертная агония,как говорится "больной безнадежен "
+1
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Сергей Балалаев
Уверено занимают 11 место. Никому не обогнать
+1
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+1
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strashnov
Молодцы! Но вопрос такой. Когда же вы наконец в зону с шайбой заходить будете? Вы считаетесь мастерами а в зону через вброс играете. А там уже 50/50, что шайба вам достанется. Особенно Телегин. Вроде уже в зоне, но нет бросит в угол и возня начинается. Поэтому и не хватает сил на третий период. Почему Шабанов с Тертышным могут зайти в зону с шайбой, а остальные нет?
+2
-1
+1
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Остап80
молодчики ! уральцы дали нам показательный урок . спасибо за науку . желаю Трактору выхода в ПО .
+3
0
+3
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Кирилл Абдалов
Порадовали трактор
+1
-1
0
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babikin74@icloud.com
Когда ты вместе с Савиным свалишь из клуба?!
+1
-1
0
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Валерий Моисеев
Ответ Саша Алипов
Очень долгожданная!! Так бы все игры играть, глядишь и доползём до плей офф)))
Играть бы так дома
+1
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Анна
Ответ Наташа Романова
Зависть к моей грамотности?)) Банально.
Не интересно
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Наташа Романова
Ответ Анна
Я говорила по факту. Что в тех играх отдачи небыло. В этом ничего такого нет. Откуда такая грамотная сама вопрос задаст сама и ответит не интересно с вами. Другие комментарии читали там не только я так писала мы тем и отличаемся от вас что переживаем за команду.
Зависть к моей грамотности?)) Банально.
0
0
0
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Анна
Ответ Наташа Романова
Сказала та, которая 2 дня назад всех разгоняла, и поливала команду грязью. Типичное поведение диванной армии.
Я говорила по факту. Что в тех играх отдачи небыло. В этом ничего такого нет. Откуда такая грамотная сама вопрос задаст сама и ответит не интересно с вами. Другие комментарии читали там не только я так писала мы тем и отличаемся от вас что переживаем за команду.
+1
0
+1
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Юрий Хайруллин
Пусть играют 🤽‍♂️ так каждую игру 👍
+1
0
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Наташа Романова
Ответ Анна
Молодцы надо так и дальше продолжать работать. Все они могут когда хотят. По чаще гонять их чтобы не раслоблялись. Поздравляю с победой всех болельщиков. Будем дальше надеятся.
Сказала та, которая 2 дня назад всех разгоняла, и поливала команду грязью. Типичное поведение диванной армии.
+5
0
+5
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Владимир
Молодцы! С победой! Есть ещё надежды попасть в плей-офф! Верим!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна
Молодцы надо так и дальше продолжать работать. Все они могут когда хотят. По чаще гонять их чтобы не раслоблялись. Поздравляю с победой всех болельщиков. Будем дальше надеятся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Алипов
Ответ Валерий Моисеев
Долгожданная победа!!!
Очень долгожданная!! Так бы все игры играть, глядишь и доползём до плей офф)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Моисеев
Долгожданная победа!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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