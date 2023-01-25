Гатиятулин о 4:2 с «Авангардом»: «Трактор» доказал, что может играть успешно. Не хватает стабильности, будем стараться показывать эту игру в каждом матче»

прокомментировал победу над « » со счетом 4:2.

– Важный матч для нас. Важная победа.

Отмечу самоотдачу ребят – с первой секунды выкладывались в каждом эпизоде, играли дисциплинировано, была нацеленность на ворота. Молодцы. Отмечу командную победу.

– Почему у «Трактора» не получается так играть в большей части матчей?

– Не хватает стабильности. Сегодня сами себе доказали, что можем играть успешно. Будем цепляться за эту игру и стараться показывать ее в каждом матче.

– Почему выбор пал на ?

– Он в хорошей физической форме. Оценили каждого вратаря и приняли такое решение.

– ушел со льда до финальной сирены. С ним что-то серьезное?

– Получил повреждение. Сейчас у докторов узнаем. Пока не могу ответить на этот вопрос.

– Бурдасов и , забросившие сегодня, раньше играли за «Авангард». Чувствовалась у них особенная мотивация?

– Чувствовалась у всех. Мы не смотрим на соперника. В нашей ситуации важен каждый матч. Самоотдача всех ребят была хорошей, – сказал главный тренер «Трактора».