Охотюк забросил 1-ю шайбу в сезоне за «Нью-Джерси». Защитник провел 7 матчей
Никита Охотюк забросил 1-ю шайбу в сезоне за «Нью-Джерси».
22-летний защитник стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:2). Он стал для него вторым в лиге.
Россиянин набрал первое очко в 7 матчах текущего сезона.
Сегодня Охотюк (12:01, 0:34 – в меньшинстве, «+1») также применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.
В текущем сезоне АХЛ у Никиты 17 матчей и 6 (2+4) очков.
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