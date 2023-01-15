Охотюк забросил 1-ю шайбу в сезоне за «Нью-Джерси». Защитник провел 7 матчей

забросил 1-ю шайбу в сезоне за « ».

22-летний защитник стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с « » (5:2). Он стал для него вторым в лиге.

Россиянин набрал первое очко в 7 матчах текущего сезона.

Сегодня Охотюк (12:01, 0:34 – в меньшинстве, «+1») также применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.

В текущем сезоне АХЛ у Никиты 17 матчей и 6 (2+4) очков.