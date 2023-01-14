Джек Хьюз сделал 3 дубля в 4 последних матчах и обновил личный рекорд по голам за сезон. У него 28 шайб в 42 играх
Джек Хьюз сделал дубль в матче с «Анахаймом» и обновил личный рекорд по голам за сезон.
21-летний форвард «Нью-Джерси» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (6:2).
На его счету стало 52 (28+24) очка в 42 матчах сезона. В последних 4 матчах на счету Хьюза 6 шайб (3 дубля).
Американец обновил личный рекорд по голам за сезон. В прошлой регулярке он провел 49 матчей и забросил 26 шайб.
Кроме того, он показал второй результат в истории франшизы по скорости достижения отметки 50 очков. За 42 матча это также удалось сделать Кирку Мюллеру в сезоне-1989/90, а лучший результат был у Джона Маклина в сезоне-1988/89 (41).
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