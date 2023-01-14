Джек Хьюз сделал 3 дубля в 4 последних матчах и обновил личный рекорд по голам за сезон. У него 28 шайб в 42 играх

сделал дубль в матче с « » и обновил личный рекорд по голам за сезон.

21-летний форвард « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Дакс» (6:2).

На его счету стало 52 (28+24) очка в 42 матчах сезона. В последних 4 матчах на счету Хьюза 6 шайб (3 дубля).

Американец обновил личный рекорд по голам за сезон. В прошлой регулярке он провел 49 матчей и забросил 26 шайб.

Кроме того, он показал второй результат в истории франшизы по скорости достижения отметки 50 очков. За 42 матча это также удалось сделать в сезоне-1989/90, а лучший результат был у Джона Маклина в сезоне-1988/89 (41).