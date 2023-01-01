Савченко, Селезнев и Илья Крикунов перешли в румынскую «Чиксереду»

, Яков Селезнев и перешли в румынскую «Чиксереду».

В нынешнем сезоне Савченко играл за « ». В 26 играх он набрал 9 (3+6) баллов. Ранее он играл за «Барыс», «Сибирь» и «Локомотив» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В активе Селезнева 6 передач в 17 играх за минскую « ». В КХЛ он ранее выступал за «Амур», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Спартак», «Витязь» и «Югру».

Крикунов пропустил сезон-2021/22 и еще не играл в нынешнем чемпионате. В КХЛ он выступал за «Атлант», «Торпедо», «Автомобилист», «Амур», «Сочи», «Салават Юлаев» и «Куньлунь».