Савченко, Селезнев и Илья Крикунов перешли в румынскую «Чиксереду»

Теги переходы Илья Крикунов Яков Селезнев Роман Савченко Юность-Минск Чиксереда Номад Sports.ru - Казахстан Хоккей

Роман Савченко, Яков Селезнев и Илья Крикунов перешли в румынскую «Чиксереду».

В нынешнем сезоне Савченко играл за «Номад». В 26 играх он набрал 9 (3+6) баллов. Ранее он играл за «Барыс», «Сибирь» и «Локомотив» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В активе Селезнева 6 передач в 17 играх за минскую «Юность». В КХЛ он ранее выступал за «Амур», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Спартак», «Витязь» и «Югру».

Крикунов пропустил сезон-2021/22 и еще не играл в нынешнем чемпионате. В КХЛ он выступал за «Атлант», «Торпедо», «Автомобилист», «Амур», «Сочи», «Салават Юлаев» и «Куньлунь».

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