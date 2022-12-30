«Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3 в 3-м периоде. Красно-белые прервали серию из 6 поражений подряд, минчане уступили в 8-й игре кряду
«Спартак» и минское «Динамо» забросили 10 шайб в матче чемпионата КХЛ.
Московская команда одержала победу в серии буллитов (6:5 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов счет был равным – 2:2.
В начале третьего отрезка клуб из Беларуси забросил две шайбы и повел 4:2. После этого «Спартак» ответил сразу тремя шайбами и вышел вперед – 5:4 – к 57-й минуте периода.
Однако минчане успели перевести игру в овертайме – за 2:57 до конца третьего периода Дмитрий Соколов сравнял счет, сделав его 5:5.
В серии буллитов победу одержал «Спартак», реализовав две попытки из трех.
Таким образом, команда тренера Игоря Гришина прервала серию из шести поражений. В свою очередь, «Динамо» проиграло восьмую игру подряд.
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.10, «Арена-Минск»
- 1:0 – 22 Зоркин (Соколов, Шинкевич)
- 1:1 – 24 Локтионов (Хохлачев, Принс)
- 2:1 – 29 Душак (Спунер)
- 2:2 – 33 Хохлачев (Ручкин, Принс)
- 3:2 – 44 Козун (Спунер)
- 4:2 – 46 Горбунов (Шинкевич, Меркли)
- 4:3 – 50 Хохлачев (Квартальнов)
- 4:4 – 51 Заседа (Ручкин)
- 4:5 – 57 Старченко (Квартальнов, Цыплаков)
- 5:5 – 58 Соколов (Лалонде)
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