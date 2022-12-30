«Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3 в 3-м периоде. Красно-белые прервали серию из 6 поражений подряд, минчане уступили в 8-й игре кряду

«Спартак» и минское «Динамо» забросили 10 шайб в матче чемпионата .

Московская команда одержала победу в серии буллитов (6:5 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов счет был равным – 2:2.

В начале третьего отрезка клуб из Беларуси забросил две шайбы и повел 4:2. После этого «Спартак» ответил сразу тремя шайбами и вышел вперед – 5:4 – к 57-й минуте периода.

Однако минчане успели перевести игру в овертайме – за 2:57 до конца третьего периода Дмитрий Соколов сравнял счет, сделав его 5:5.

В серии буллитов победу одержал « », реализовав две попытки из трех.

Таким образом, команда тренера Игоря Гришина прервала серию из шести поражений. В свою очередь, « » проиграло восьмую игру подряд.