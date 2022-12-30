«Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3 в 3-м периоде. Красно-белые прервали серию из 6 поражений подряд, минчане уступили в 8-й игре кряду

Теги Спартак Динамо Минск КХЛ Крэйг Вудкрофт Игорь Гришин Хоккей

«Спартак» и минское «Динамо» забросили 10 шайб в матче чемпионата КХЛ.

Московская команда одержала победу в серии буллитов (6:5 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов счет был равным – 2:2.

В начале третьего отрезка клуб из Беларуси забросил две шайбы и повел 4:2. После этого «Спартак» ответил сразу тремя шайбами и вышел вперед – 5:4 – к 57-й минуте периода.

Однако минчане успели перевести игру в овертайме – за 2:57 до конца третьего периода Дмитрий Соколов сравнял счет, сделав его 5:5.

В серии буллитов победу одержал «Спартак», реализовав две попытки из трех.

Таким образом, команда тренера Игоря Гришина прервала серию из шести поражений. В свою очередь, «Динамо» проиграло восьмую игру подряд.

Динамо Минск – Спартак 5:6 (0:0, 2:2, 3:3, 0:0)
Дата проведения
30 декабря, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Зоркин (Соколов, Шинкевич)
1:1 – 24 Локтионов (Хохлачев, Принс)
2:1 – 29 Душак (Спунер)
2:2 – 33 Хохлачев (Ручкин, Принс)
3:2 – 44 Козун (Спунер)
4:2 – 46 Горбунов (Шинкевич, Меркли)
4:3 – 50 Хохлачев (Квартальнов)
4:4 – 51 Заседа (Ручкин)
4:5 – 57 Старченко (Квартальнов, Цыплаков)
5:5 – 58 Соколов (Лалонде)

1 комментарий

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