обратился в суд с иском о взыскании 64,5 млн рублей с бывшего партнера по бизнесу Николая Альтштейна.

«30.05.2022 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Малкина Евгения Владимировича о включении задолженности в реестр требований кредиторов.

Согласно материалам дела, 17.02.2022 года между Малкиным и Альтштейном было заключено Соглашение о расторжении инвестиционного договора и о возврате денежных средств, внесённых по инвестиционному договору, согласно которому должник принял на себя обязательства по возврату вклада в уставном капитале в размере 35 млн руб. единовременным платежом до 25.03.2022 года.

Оставшаяся часть денежных средств в размере 29,5 млн руб. возвращается кредитору единовременным платежом не позднее 15.04.2022 года.

В указанные даты денежные средства возвращены не были. До настоящего момента задолженность должника перед кредитором не погашена», сообщается в определении Арбитражного суда Москвы.

Суд определил включить Малкина в третью очередь реестра требований кредиторов.

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