Малкин обратился в суд с иском о взыскании 64,5 млн рублей с бывшего партнера по бизнесу
Евгений Малкин обратился в суд с иском о взыскании 64,5 млн рублей с бывшего партнера по бизнесу Николая Альтштейна.
«30.05.2022 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Малкина Евгения Владимировича о включении задолженности в реестр требований кредиторов.
Согласно материалам дела, 17.02.2022 года между Малкиным и Альтштейном было заключено Соглашение о расторжении инвестиционного договора и о возврате денежных средств, внесённых по инвестиционному договору, согласно которому должник принял на себя обязательства по возврату вклада в уставном капитале в размере 35 млн руб. единовременным платежом до 25.03.2022 года.
Оставшаяся часть денежных средств в размере 29,5 млн руб. возвращается кредитору единовременным платежом не позднее 15.04.2022 года.
В указанные даты денежные средства возвращены не были. До настоящего момента задолженность должника перед кредитором не погашена», сообщается в определении Арбитражного суда Москвы.
Суд определил включить Малкина в третью очередь реестра требований кредиторов.
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А дурачки хотят много и сразу. Так не бывает.
Вот это публика!
Хозяева жизни так сказать!
Вот куда надо Малкину свои вопросы задавать! 🤣🤣🤣
Не вкладывать никуда, хранить под матрасом?
Как определить, где аферист, где надёжный партнёр?
У них так-то на лбу не написано.
Денег много, ушлых проходимцев вокруг много, времени мало, компетентности тоже.
В итоге такие примеры достаточно часты (Федоров и Радулов как пример).