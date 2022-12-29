Малкин обратился в суд с иском о взыскании 64,5 млн рублей с бывшего партнера по бизнесу

Теги Питтсбург Евгений Малкин бизнес НХЛ деньги Хоккей

Евгений Малкин обратился в суд с иском о взыскании 64,5 млн рублей с бывшего партнера по бизнесу Николая Альтштейна.

«30.05.2022 (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Малкина Евгения Владимировича о включении задолженности в реестр требований кредиторов.

Согласно материалам дела, 17.02.2022 года между Малкиным и Альтштейном было заключено Соглашение о расторжении инвестиционного договора и о возврате денежных средств, внесённых по инвестиционному договору, согласно которому должник принял на себя обязательства по возврату вклада в уставном капитале в размере 35 млн руб. единовременным платежом до 25.03.2022 года.

Оставшаяся часть денежных средств в размере 29,5 млн руб. возвращается кредитору единовременным платежом не позднее 15.04.2022 года.

В указанные даты денежные средства возвращены не были. До настоящего момента задолженность должника перед кредитором не погашена»,  сообщается в определении Арбитражного суда Москвы.

Суд определил включить Малкина в третью очередь реестра требований кредиторов.

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12 комментариев

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ральф шумахер
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Ответ Under
Так а что делать? Не вкладывать никуда, хранить под матрасом? Как определить, где аферист, где надёжный партнёр? У них так-то на лбу не написано.
есть недвижимость, золото, предметы коллекционирования - на дистанции это надежные вложения.

А дурачки хотят много и сразу. Так не бывает.
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Direct free kick
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Миллион долларов примерно, то есть 1/4 прежней годовой зарплаты чистыми
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Цзю Константина
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бесполезняк...3-я очередь кредиторов
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Кеша
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Ответ Under
Так а что делать? Не вкладывать никуда, хранить под матрасом? Как определить, где аферист, где надёжный партнёр? У них так-то на лбу не написано.
Нет ответа , к сожалению .
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Alex9999995
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Ни чего себе здесь какие эксперты собрались! И по финансам и по мошенникам и в целом по жизни разбираются!
Вот это публика!
Хозяева жизни так сказать!

Вот куда надо Малкину свои вопросы задавать! 🤣🤣🤣
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Under
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Ответ Кеша
А аферисты предлагая разные проекты уже заранее знают , что кинут. Даже сомнений нет.
Так а что делать?
Не вкладывать никуда, хранить под матрасом?
Как определить, где аферист, где надёжный партнёр?
У них так-то на лбу не написано.
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Ivan Ivanych
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Лошарик
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takeo
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Ответ Антон Круть
Да, с финансовой грамотностью у многих не очень, но у профессиональных спортсменов с высокими гонорарами особенно. Денег много, ушлых проходимцев вокруг много, времени мало, компетентности тоже. В итоге такие примеры достаточно часты (Федоров и Радулов как пример).
Кержаков тоже сразу вспоминается.
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Кеша
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Ответ Карпесов
Комментарий удален модератором
А аферисты предлагая разные проекты уже заранее знают , что кинут. Даже сомнений нет.
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Карпесов
Ответ Кеша
Вокруг известных спортсменов всегда крутиться разная муть. Сколько уже было примеров , но они все-равно лезут в капкан . Поразительно . Присоединяюсь к мнению / финансовая безграмотность , а для аферистов лакомый кусок .
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Кеша
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Вокруг известных спортсменов всегда крутиться разная муть. Сколько уже было примеров , но они все-равно лезут в капкан . Поразительно . Присоединяюсь к мнению / финансовая безграмотность , а для аферистов лакомый кусок .
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Антон Круть
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Да, с финансовой грамотностью у многих не очень, но у профессиональных спортсменов с высокими гонорарами особенно.
Денег много, ушлых проходимцев вокруг много, времени мало, компетентности тоже.
В итоге такие примеры достаточно часты (Федоров и Радулов как пример).
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Booligan
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Ну хоть не долларов
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