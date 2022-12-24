Буцаев о 3:4 от «Ак Барса»: «Досадное поражение. «Витязь» чуть-чуть не дотерпел»
Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:4).
«Досадное поражение. Не хватило чуть-чуть, не дотерпели. Хотя по игре мы наиграли хотя бы на очко. К сожалению, два удаления… Такой соперник, как «Ак Барс», не мог не воспользоваться этим в концовке.
Почему в третьем периоде сбавили обороты? Не первый матч наступаем на одни и те же грабли. Когда соперник проигрывает — он будет прибавлять в активности. Мы же в такой ситуации должны быстрее работать с шайбой, меньше с ней возиться в своей зоне. Мы пренебрегли этим, за что и поплатились», – сказал Вячеслав Буцаев.
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