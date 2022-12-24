Буцаев о 3:4 от «Ак Барса»: «Досадное поражение. «Витязь» чуть-чуть не дотерпел»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:4).

«Досадное поражение. Не хватило чуть-чуть, не дотерпели. Хотя по игре мы наиграли хотя бы на очко. К сожалению, два удаления… Такой соперник, как « », не мог не воспользоваться этим в концовке.

Почему в третьем периоде сбавили обороты? Не первый матч наступаем на одни и те же грабли. Когда соперник проигрывает — он будет прибавлять в активности. Мы же в такой ситуации должны быстрее работать с шайбой, меньше с ней возиться в своей зоне. Мы пренебрегли этим, за что и поплатились», – сказал .