Команда «Ак Барса» с Зариповым в составе выиграла Кубок президента ОАЭ. Обухов и Андрей Костицын – лучшие бомбардиры турнира
Сборная системы «Ак Барса» заняла первое место на Кубка президента ОАЭ.
Турнир прошел в Абу-Даби.
Хоккеисты «Ак Барса» провели четыре матча: команда по разу сыграла против команды президента Беларуси, команды местного клуба «Шторм» и команды академии «Эмирейтс».
Лучшими бомбардирами турнира стали нападающий команды президента Беларуси Андрей Костицын, который набрал 6 (4+2) очков, и нападающий «Ак Барса» Дмитрий Обухов, в активе которого также 6 (2+4) баллов.
По пять очков набрали форварды Данис Зарипов (2+3) и Максим Пестушко (4+1).
Комментарии