Команда «Ак Барса» с Зариповым в составе выиграла Кубок президента ОАЭ. Обухов и Андрей Костицын – лучшие бомбардиры турнира

Теги Ак Барс Данис Зарипов Дмитрий Обухов Максим Пестушко Андрей Костицын КХЛ Хоккей

Сборная системы «Ак Барса» заняла первое место на Кубка президента ОАЭ.

Турнир прошел в Абу-Даби.

Хоккеисты «Ак Барса» провели четыре матча: команда по разу сыграла против команды президента Беларуси, команды местного клуба «Шторм» и команды академии «Эмирейтс».

Лучшими бомбардирами турнира стали нападающий команды президента Беларуси Андрей Костицын, который набрал 6 (4+2) очков, и нападающий «Ак Барса» Дмитрий Обухов, в активе которого также 6 (2+4) баллов.

По пять очков набрали форварды Данис Зарипов (2+3) и Максим Пестушко (4+1).

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