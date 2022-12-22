Команда «Ак Барса» с Зариповым в составе выиграла Кубок президента ОАЭ. Обухов и Андрей Костицын – лучшие бомбардиры турнира

Сборная системы « » заняла первое место на Кубка президента ОАЭ.

Турнир прошел в Абу-Даби.

Хоккеисты «Ак Барса» провели четыре матча: команда по разу сыграла против команды президента Беларуси, команды местного клуба «Шторм» и команды академии «Эмирейтс».

Лучшими бомбардирами турнира стали нападающий команды президента Беларуси Андрей Костицын, который набрал 6 (4+2) очков, и нападающий «Ак Барса» , в активе которого также 6 (2+4) баллов.

По пять очков набрали форварды (2+3) и (4+1).