Хартли о возможном назначении в «Ак Барс»: «Все это слухи, мой друг»

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Боб Хартли высказался относительно информации о назначении на пост главного тренера «Ак Барса».

«Все это слухи, мой друг», – написал канадский тренер в ответ на вопрос журналиста.

Ранее стало известно, что казанский клуб рассматривает специалиста как претендента на пост главного тренера.

Также сообщалось, что Хартли не ответил категорическим отказом на предложение вернуться в КХЛ. Однако он не хочет начинать работу в клубе в этом сезоне без своего помощника Жака Клутье.

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