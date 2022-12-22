Хартли о возможном назначении в «Ак Барс»: «Все это слухи, мой друг»
Боб Хартли высказался относительно информации о назначении на пост главного тренера «Ак Барса».
«Все это слухи, мой друг», – написал канадский тренер в ответ на вопрос журналиста.
Ранее стало известно, что казанский клуб рассматривает специалиста как претендента на пост главного тренера.
Также сообщалось, что Хартли не ответил категорическим отказом на предложение вернуться в КХЛ. Однако он не хочет начинать работу в клубе в этом сезоне без своего помощника Жака Клутье.
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