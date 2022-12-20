Хэйс о Торторелле: «Не думаю, что я должен был быть в запасе. Тренер хочет, чтобы на льду был лучший состав»

не согласился с решением оставить его в запасном составе.

Главный тренер «Филадельфии» не поставил нападающего в состав на матч регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:6).

При этом Хэйс является лучшим бомбардиром «Флайерс», имея в своем активе 29 (9+20) очков.

«Никогда не скажу, что от нахождения в запасе есть польза. Мне жаль. Не думаю, что я должен был быть в запасе, но это не мое решение.

Он тренер, а я хоккеист. Он определяет состав, он хочет, чтобы на льду был лучший состав, который бы одержал победу, и поэтому он так решил», – сказал Хэйс.