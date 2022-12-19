Тренер «Салавата» Козлов о хоккейном Месси: «Я буду топить за наших. Назову Овечкина и Малкина»

Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на вопрос, кого можно считать хоккейным Лионелем Месси.

– Смотрели финал чемпионата мира по футболу?

– Аргентина шикарно выступила. Франция прибавила, не сдавалась.

Я не сильный специалист в футболе, но получил огромное удовольствие от игры: качество, контроль мяча, передачи.

– Кого можете назвать хоккейным Месси?

– Я буду топить за наших. Назову и , – сказал .