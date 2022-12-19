Тренер «Салавата» Козлов о хоккейном Месси: «Я буду топить за наших. Назову Овечкина и Малкина»
Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на вопрос, кого можно считать хоккейным Лионелем Месси.
– Смотрели финал чемпионата мира по футболу?
– Аргентина шикарно выступила. Франция прибавила, не сдавалась.
Я не сильный специалист в футболе, но получил огромное удовольствие от игры: качество, контроль мяча, передачи.
– Кого можете назвать хоккейным Месси?
– Я буду топить за наших. Назову Евгения Малкина и Александра Овечкина, – сказал Виктор Козлов.
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