Буше о новом контракте с «Авангардом»: «Мне не потребовалось много времени на раздумья. Рад, что буду играть здесь еще один год»
Рид Буше высказался о новом контракте с «Авангардом».
Ранее председатель совета директоров клуба Александр Крылов сообщил, что «Авангард» договорился с Буше о продлении соглашения. Агент игрока Алеша Пилко подтвердил продление контракта на год.
– Легко прошли переговоры?
– Мне не потребовалось много времени на раздумья, потому что я был действительно рад подписанию контракта с «Авангардом».
И я рад, что буду играть здесь еще один год, – сказал нападающий «Авангарда».
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