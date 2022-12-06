Буше о новом контракте с «Авангардом»: «Мне не потребовалось много времени на раздумья. Рад, что буду играть здесь еще один год»

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Рид Буше высказался о новом контракте с «Авангардом».

Ранее председатель совета директоров клуба Александр Крылов сообщил, что «Авангард» договорился с Буше о продлении соглашения. Агент игрока Алеша Пилко подтвердил продление контракта на год.

– Легко прошли переговоры?

– Мне не потребовалось много времени на раздумья, потому что я был действительно рад подписанию контракта с «Авангардом».

И я рад, что буду играть здесь еще один год, – сказал нападающий «Авангарда».

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