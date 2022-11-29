Терявяйнен тренируется с «Каролиной» и может сыграть во время 6-матчевого турне. Андерсен не поедет с командой

Форвард Теуво Терявяйнен вернулся к тренировкам с «Каролиной».

Финский нападающий пропустил последние 8 игр «Харрикейнс» из-за травмы верхней части тела. Он не выходил на лед с 10 ноября. В 14 матчах регулярного чемпионата у него 7 (0+7) баллов.

Сообщается, что он может сыграть во время 6-матчевого выезда, который команда откроет игрой против «Питтсбурга» во вторник. Потом «ураганам» предстоит сыграть с «Сент-Луисом», «Лос-Анджелесом», «Анахаймом», «Айлендерс» и «Детройтом».

Вратарь Фредерик Андерсен, который не играет с 6 ноября из-за травмы верхней части тела, в поездку не отправится.

Он продолжает заниматься индивидуально. Тандем вратарей «Каролины» в его отсутствие составляют Антти Раанта и Петр Кочетков.