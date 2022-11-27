Дыняк об «Ак Барсе»: «Нам необходимо быть как можно ближе к первому месту, подниматься по этой лесенке»

Форвард считает, что клуб должен подниматься в турнирной таблице.

После 33 матчей казанский клуб идет на 7-м месте в Восточной конференции с 34 очками. Сегодня команда под руководством Олега Знарка проведет домашний матч против .

– Какие прогнозы на домашнюю серию?

– Одержали победу в последнем матче, растем, но нам есть куда стремиться, готовимся к каждому сопернику.

– «Сочи» идет внизу турнирной таблицы, с такими соперниками нам тяжело даются матчи.

– Мы тоже не вверху таблицы, нам необходимо подниматься по этой лесенке, быть как можно ближе к первому месту.

– Как нужно сыграть для победы?

– Нужно сыграть в свою игру, отталкиваться от своего хоккея, – сказал Дыняк.