Дыняк об «Ак Барсе»: «Нам необходимо быть как можно ближе к первому месту, подниматься по этой лесенке»

Теги Ак Барс КХЛ Сочи Никита Дыняк Хоккей

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк считает, что клуб должен подниматься в турнирной таблице.

После 33 матчей казанский клуб идет на 7-м месте в Восточной конференции с 34 очками. Сегодня команда под руководством Олега Знарка проведет домашний матч против «Сочи»

– Какие прогнозы на домашнюю серию?

– Одержали победу в последнем матче, растем, но нам есть куда стремиться, готовимся к каждому сопернику.

– «Сочи» идет внизу турнирной таблицы, с такими соперниками нам тяжело даются матчи.

– Мы тоже не вверху таблицы, нам необходимо подниматься по этой лесенке, быть как можно ближе к первому месту.

– Как нужно сыграть для победы?

– Нужно сыграть в свою игру, отталкиваться от своего хоккея, – сказал Дыняк. 

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