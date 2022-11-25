Тамбиев о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Показали содержательную игру в атаке. Большинства было немного, но зато КПД хороший»

прокомментировал победу в матче против (4:3).

«Довольны тем, что выиграли. Показали содержательную игру в атаке. Эти четыре гола ребята наработали. Большинства было немного, но зато КПД хороший.

Соперник мастеровитый. У них много креативных игроков в составе, с таким соперником трудно обороняться, отбирать шайбу. Такую команду только с четырьмя голами и обыграешь, меньше не хватит.

Болельщиков с победой, будем готовиться к завтрашней встрече», – сказал главный тренер .