Тамбиев о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Показали содержательную игру в атаке. Большинства было немного, но зато КПД хороший»
Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:3).
«Довольны тем, что выиграли. Показали содержательную игру в атаке. Эти четыре гола ребята наработали. Большинства было немного, но зато КПД хороший.
Соперник мастеровитый. У них много креативных игроков в составе, с таким соперником трудно обороняться, отбирать шайбу. Такую команду только с четырьмя голами и обыграешь, меньше не хватит.
Болельщиков с победой, будем готовиться к завтрашней встрече», – сказал главный тренер «Адмирала».
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