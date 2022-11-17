«Локомотив» проиграл четвертый матч подряд – «Куньлуню». Но в них команда набрала три очка
«Локомотив» проиграл четвертый матч подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина уступила «Куньлуню» (2:3 Б) в серии буллитов, перебросав соперника за 65 игровых минут со счетом 35:18.
Ранее ярославцы проиграли «Сочи» (3:4 ОТ), минскому «Динамо» (1:2) и «Северстали» (2:3 ОТ).
Несмотря на четыре поражения, команда набрала три очка, поскольку три игры завершились за пределами основного времени.
На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 31 игре.
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