Ларионов о поражении от «Витязя»: «С нашей стороны было слишком много удалений. Если владеешь шайбой, не должен быть на лавке штрафников»

высказался после матча против (1:2 ОТ).

«Непростой матч, к сожалению, одна из команд всегда проигрывает. «Витязь» с победой, а нашу команду – с хорошей игрой. У нас нет времени грустить: перелет в Нижний и на следующий день мы играем с Череповцом.

Выбор Гуски в качестве основного вратаря? Человек в предыдущем матче сыграл на ноль. Мы на эту тему дискутировали с Николаем Хабибулиным, наверное, оставить его в игре было правильным решением. Человеку нужна уверенность, она набирается в выигранных матчах. Он играл неплохо сегодня, вопросов к нему нет.

Любая игра, особенно на выезде – непростая. Мы предполагали, что соперник будет играть очень активно. В хоккей «Юг – Север», шайбу вперед. Мы поэтому долго входили в игру, но потом мы игру выровняли, создали моменты и могли забить.

Не хочется ссылаться на удаления, но сегодня с нашей стороны их было слишком много. Если ты владеешь шайбой, ты не должен быть на лавке штрафников. Но этого не вернешь, игра закончена. Главное – сохранить настрой, позитив и готовиться к домашней серии.

Обсуждали кандидатуру Кирилла Стеклова в рамках сегодняшней игры. Надеюсь, дадим ему возможность сыграть либо в следующем матче, либо с «Куньлунем».

Предварительный медицинский вердикт по Веряеву – что он выбыл примерно на три недели», – сказал главный тренер .