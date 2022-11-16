Просветов пропустил 7 шайб в матче АХЛ с фармом «Вегаса». У Чайки – 1-е очко в лиге

Теги Аризона АХЛ Вегас Тусон Даниил Мироманов Иван Морозов Даниил Чайка Иван Просветов Хендерсон Хоккей

Иван Просветов пропустил 7 шайб в матче АХЛ с «Хендерсоном».

23-летний вратарь «Тусона» отразил 22 броска по своим воротам из 29 в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Силвер Найтс» (1:7). 

Поражение стало для россиянина из системы «Аризоны» вторым в сезоне при 4 победах (91,9% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,60). 

Автором одной из шайб в его ворота стал защитник фарм-клуба «Вегаса» Даниил Мироманов. У него стало 8 (3+5) очков в 11 матчах сезона при полезности «минус 6». 

Кроме того, первое очко в лиге набрал защитник «рыцарей» Даниил Чайка. У 20-летнего игрока 1 (0+1) балл в 8 играх при полезности «минус 5». 

Форвард Иван Морозов остался без очков. В 6 матчах сезона у него 1 (0+1) очко. 

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