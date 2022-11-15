Владимир Куликов о Кочеткове: «Самое важное для него – доверие. Он хорошо адаптируется к новым условиям и чувствует игру»

Владимир Куликов поделился мыслями об игре вратаря «Каролины» .

– Вы много работали с Петром в молодежной сборной и нижегородском «Торпедо», какие бы вы выделили основные черты молодого голкипера?

– Петру очень нужно доверие. После продолжительной работы с этим вратарем я понял, что для него самое важное – это доверие. Видимо, в «Каролине» ему это как раз и показывают. Он хорошо адаптируется к новым условиям и чувствует игру. Он хорошо знает себя, свою игру и знает, над чем ему нужно работать. Сейчас в НХЛ эти качества очень важны.

– Насколько у него большой потенциал?

– Здесь все зависит от него самого, от его отношения к хоккею и работе. В его случае самое главное – это работать, и тогда он сможет достигать больших успехов. Всякое случается с молодыми игроками, важно не потерять мотивацию и быть сфокусированным.

– Что бы вы сейчас посоветовали развивать Петру?

– Буквально несколько часов назад ему звонил и сказал, что ему нужно исправить в игре, подсказал некоторые моменты. Он все знает, пусть это останется между нами. Мы друг другу доверяем, поэтому оставлю это в тайне, – сказал тренер вратарей «Куньлуня».

Кочетко-о-о-ов! Уже в пятом матче в НХЛ сыграл на ноль. Но Сорокин и Набоков делали это еще быстрее 😮