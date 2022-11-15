Бринд’Амор о Кочеткове: «Петр сделал много отличных сэйвов и держал «Каролину» в игре. Нам не нужно было паниковать»
Род Бринд’Амор остался доволен игрой Петра Кочеткова в матче с «Чикаго».
23-летний российский вратарь «Каролины» отразил все 27 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:0).
«Петр сделал много отличных сэйвов и держал нас в игре. Блестящее выступление. Нам не нужно было паниковать.
У них было достаточно неплохих моментов, но было видно, что он был сконцентрирован и готов к ним. Какое-то время мы играли не очень хорошо, но он был великолепен», – сказал главный тренер «Харрикейнс».
Кочетко-о-о-ов! Уже в пятом матче в НХЛ сыграл на ноль. Но Сорокин и Набоков делали это еще быстрее 😮
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