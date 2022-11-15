Бринд’Амор о Кочеткове: «Петр сделал много отличных сэйвов и держал «Каролину» в игре. Нам не нужно было паниковать»

остался доволен игрой в матче с .

23-летний российский вратарь «Каролины» отразил все 27 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:0).

«Петр сделал много отличных сэйвов и держал нас в игре. Блестящее выступление. Нам не нужно было паниковать.

У них было достаточно неплохих моментов, но было видно, что он был сконцентрирован и готов к ним. Какое-то время мы играли не очень хорошо, но он был великолепен», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

Кочетко-о-о-ов! Уже в пятом матче в НХЛ сыграл на ноль. Но Сорокин и Набоков делали это еще быстрее 😮