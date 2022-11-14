Епанчинцев о 2:0 с «Трактором»: «Ключ к победе «Амура» – самоотдача и игра в неравных составах»

Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с (2:0).

– Хорошее начало, активное, агрессивное. Заставили соперника ошибиться, забили гол.

Искали моменты на протяжении всего матча, за исключением последних пяти минут, когда зарабатывали ненужные удаления.

Ключ к победе – хорошая самоотдача всей команды и игра в неравных составах, в частности в меньшинстве.

– не забрасывает больше двух шайб за игру.

– Когда команда выигрывает, этого достаточно. Три-четыре гола – это всегда легче, но команда старается, есть желание. Все придет через работу.

– У вас три победы подряд.

– Когда хорошие соперники, то тренерам легко, не нужно настраивать команду. Они тоже хотели победить, и то, что мы смогли найти ключ к победе, дорогого стоит, – сказал Епанчинцев.