Кубок «Карьялы». Швейцария играет с Чехией, Швеция против Финляндии

Завершается первый этап Евротура в этом сезоне – Кубок «Карьялы».

Положение команд: Швеция – 5 (2), Швейцария – 3 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 1 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.