Кубок «Карьялы». Швейцария играет с Чехией, Швеция против Финляндии
Завершается первый этап Евротура в этом сезоне – Кубок «Карьялы».
- Дата проведения
- 13 ноября, 13.30, «Gatorade Center»
- 1:0 – 10 Смейкал (Кодытек, Дворжак)
- 1:1 – 11 Амбюль ()
- 2:1 – 14 Шпачек (Коштялек, Хлапик)
- 2:2 – 38 Род (Тюркауф, Мюллер)
- 2:3 – 62 Зентелер ()
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.30, «Gatorade Center»
Положение команд: Швеция – 5 (2), Швейцария – 3 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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