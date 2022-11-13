Кубок «Карьялы». Швейцария играет с Чехией, Швеция против Финляндии

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Завершается первый этап Евротура в этом сезоне – Кубок «Карьялы».

Евротур

Кубок «Карьялы»

Чехия – Швейцария 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
13 ноября, 13.30, «Gatorade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Смейкал (Кодытек, Дворжак)
1:1 – 11 Амбюль ()
2:1 – 14 Шпачек (Коштялек, Хлапик)
2:2 – 38 Род (Тюркауф, Мюллер)
2:3 – 62 Зентелер ()
Вратари: Вилл 25/28 – Дженони 18/20.

 

Финляндия – Швеция 1:0 (1 период)
Дата проведения
13 ноября, 17.30, «Gatorade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Бьорнинен (Антонен, Лехтонен)

Положение команд: Швеция – 5 (2), Швейцария – 3 (2), Чехия – 3 (2)Финляндия – 1 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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