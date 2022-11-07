Курдин об Овечкине: «Пытаются подвести, чтобы он о России плохо сказал. Игрокам дали копейку больше, они побежали, проститутки так делают, а Александр – надежный»

Геннадий Курдин восхитился стабильностью .

– Овечкину уже 37 лет, а он все играет на топ‑уровне. Фантастическая стабильность! И какая упертость нужна, какое здоровье.

Я вам назову имена многих звезд, которые добились успехов – и променяли свой талант на тусовки. Прыгают всю ночь на дискотеках, алкоголь, девочки… Тусоваться ночами, а тренироваться днем – это невозможно! Как результат – проваливают предсезонную подготовку, а в сезоне их накрывают травмы. И завершают карьеру, когда им едва исполнилось 30 лет.

У Овечкина, конечно, бычье здоровье. Но при этом он – режимщик. Досконально готовится, везде возит с собой тренера по физподготовке.

Таких профи до мозга костей у нас в хоккее не так много – Сергей Федоров, Игорь Ларионов, вот Овечкин, … Мне больно видеть, как многие губят свою карьеру, неправильно относясь к себе.

Когда я вижу, что Овечкин бьет рекорд Горди Хоу, у меня возникает еще раз гордость за наших людей. Ну, а когда Уэйн Гретцки забивал свои голы? В старинные времена, когда результативность в НХЛ была в два раза выше, а мастерство игроков сильно ниже.

И амуниция вратарей – видели, какая была раньше? Посмотрите старые фотографии Владислава Третьяка, в каких он щиточках стоит.

– Вас впечатляет, что Овечкин всю жизнь выступает в за , а в России – за ?

– Это тоже от человека зависит. Значит, Овечкин – домашний, семейный. У каких‑то хоккеистов есть такое, что им дали на копейку больше – и они побежали в другой клуб. Простите за выражение, но так проститутки делают.

Овечкин же – надежный по жизни. Смотрите, его пытаются подвести под то, чтобы он сейчас о России что‑то плохое сказал. А он не говорит, молодец.

Своя линия есть у человека, свой стержень. Это ему и помогает в хоккее и в жизни вообще, – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: пропустили на последней минуте 🤦‍♂️