«Сент-Луис» заменил Биннингтона после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Он что-то высказал скамейке «Кингс», уходя со льда
«Сент-Луис» заменил Джордана Биннингтона после 5 пропущенных шайб в матче с «Лос-Анджелесом».
Вратарь «Блюз» справился только с 14 из 19 бросков в матче с «Кингс» (1:5) и был заменен в середине второго периода.
Уходя со льда, он что-то высказал скамейке «королей». Его сменщик Томас Грайсс отразил все 11 бросков за оставшееся время.
В последних двух матчах Биннингтон (6 игр в сезоне, 88,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,28) пропустил 11 шайб после 43 бросков.
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