Кузнецов в матче с «Каролиной»: 1-е очко в 4 матчах, забитый буллит в серии и «минус 1» за 16:28. У него 0+6 в 9 играх
Евгений Кузнецов набрал первое очко в последних 4 матчах сезона НХЛ.
Форвард «Вашингтона» выступил одним из ассистентов при шайбе Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).
Набранное очко стало для россиянина первым за 4 игры. Всего у него 6 (0+6) баллов в 9 матчах сезона.
В послематчевой серии буллитов Евгений стал автором единственной удачной попытки «столичных».
Сегодня Кузнецов (16:28, 4:22 – в большинстве, 1:00 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и сделал 1 перехват.
Также допустил 2 потери шайбы. На вбрасываниях выиграл 39% попыток (7 из 18).
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