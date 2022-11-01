Кузнецов в матче с «Каролиной»: 1-е очко в 4 матчах, забитый буллит в серии и «минус 1» за 16:28. У него 0+6 в 9 играх

набрал первое очко в последних 4 матчах сезона .

Форвард выступил одним из ассистентов при шайбе Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

Набранное очко стало для россиянина первым за 4 игры. Всего у него 6 (0+6) баллов в 9 матчах сезона.

В послематчевой серии буллитов Евгений стал автором единственной удачной попытки «столичных».

Сегодня Кузнецов (16:28, 4:22 – в большинстве, 1:00 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и сделал 1 перехват.

Также допустил 2 потери шайбы. На вбрасываниях выиграл 39% попыток (7 из 18).