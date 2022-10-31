Камара о Нижнекамске: «Из местной еды нравятся треугольники, очень вкусно. КХЛ – сильная лига, нет проходных матчей»

рассказал о том, что ему понравилось из татарской кухни.

– Как вам уровень после карьеры в Европе?

– Все классно, сильная лига, все пашут, все стараются. Ты должен быть готов к каждому матчу, в этой лиге нет проходных игр.

– Сразу решили ехать в Россию, получив предложение из Нижнекамска или, может быть, немного сомневались?

– Нет, сомнений, опасений не было. Я хоккеист и мое дело – играть. Мне предложили хорошие условия, поэтому я здесь и пока просто всё здорово.

– Как ваша жизнь в Нижнекамске?

– Да, живу на клубной базе, очень комфортно, всем доволен.

У нас много матчей, поэтому важен полноценный отдых и питание и в этом смысле все условия созданы. Из местной еды нравятся треугольники, очень вкусно, – сказал нападающий .