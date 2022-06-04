Агент Никита Квартальнов: «У Кареева были варианты в Северной Америке. Андрею дали солидный контракт – в «Салавате» его видят первым номером»

Агент Андрея Кареева рассказал о деталях перехода игрока в .

Соглашение уфимского клуба и 27-летнего вратаря рассчитано на один год.

«Мы начали вести переговоры в марте. «Салават Юлаев» проявил большую заинтересованность в Андрее и сделал солидное предложение.

У Кареева были варианты в Северной Америке, но в середине мая он позвонил мне и сказал, что готов перейти в «Салават».

Мы договорились с уфимским клубом буквально за пару дней. В «Салавате» сразу дали понять, что сильно заинтересованы в игроке.

Проблема была с представителями , которые не хотели расставаться с Кареевым. В этой ситуации хочу поблагодарить клуб «Салават Юлаев», который работал очень профессионально и грамотно.

Андрей очень доволен, что наконец-то все закончилось. Было потрачено много нервов со всех сторон. Карееву дали солидный контракт, это дает понимание, что в клубе верят в Андрея и видят его первым номером.

Кареев горит желанием играть за «Салават» и показывать хороший результат», – сказал .