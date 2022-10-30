Макдэвид набрал 9+9 в 9 играх сезона. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ

набрал 9+9 в 9 играх и лидирует в гонках бомбардиров и снайперов .

Сегодня капитан отметился 3 (1+2) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с (3:2).

Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 18 очками в 9 матчах, опередив Давида Пастрняка из (17 очков в 9 играх, 7+10).

Кроме того, Макдэвид продолжает лидировать в гонке снайперов с 9 шайбами. На втором месте идет группа игроков с 7 голами, включающая Валерия Ничушкина («Колорадо») и Андрея Свечникова («Каролина»).