Демченко о 6:0 с «Барысом»: «У меня не было цели сыграть на ноль. Главное всегда – пропустить на одну меньше, чем соперник»

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Василий Демченко оценил победу «Авангарда» над «Барысом» (6:0).

«Игра как игра, каждую бы так выигрывать. Будем стараться! Работы не сильно много сегодня было, но все-таки несколько острых моментов «Барыс» имел. Рад, что помог ребятам, а ребята помогли мне.

У меня не было цели сыграть на ноль, главное всегда – это пропустить на одну меньше, чем соперник. В раздевалке тренеры, конечно, не делали акцент, чтобы помочь мне оформить «сухарь», ведь ребята бы тогда начали где-то зажиматься, бояться ошибиться», – сказал голкипер «Авангарда».

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