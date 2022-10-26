Демченко о 6:0 с «Барысом»: «У меня не было цели сыграть на ноль. Главное всегда – пропустить на одну меньше, чем соперник»

оценил победу «Авангарда» над «Барысом» (6:0).

«Игра как игра, каждую бы так выигрывать. Будем стараться! Работы не сильно много сегодня было, но все-таки несколько острых моментов «Барыс» имел. Рад, что помог ребятам, а ребята помогли мне.

У меня не было цели сыграть на ноль, главное всегда – это пропустить на одну меньше, чем соперник. В раздевалке тренеры, конечно, не делали акцент, чтобы помочь мне оформить «сухарь», ведь ребята бы тогда начали где-то зажиматься, бояться ошибиться», – сказал голкипер «Авангарда».

«Авангард» нашел топ-звено: 13 очков на троих против «Барыса», у Найта – хет-трик