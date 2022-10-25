Кравец о 6:0 с «Барысом»: «Авангард» не давал вздохнуть сопернику. Хорошо держали шайбу, завершение было на самом высоком уровне»

Теги Авангард КХЛ Барыс Михаил Кравец Василий Демченко Кристиан Ярош Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Барысом» со счетом 6:0.

«Хорошая игра со стороны нашей команды, всех с победой. Ребята молодцы, здорово отработали все 60 минут. «Барыс» – непростая команда, по таблице выше нас.

И парни немало сил потратили, чтобы победить. Хорошо держали шайбу и завершение было на самом высоком уровне. Плюс вратарь здорово держал нас в игре.

Конечно, были маленькие недочеты, но ребята быстро их исправляли, не давали сопернику вздохнуть. В первом периоде где-то хотели красиво забить, отдавали лишнюю передачу.

Контроль шайбы был идеальный? Любая атака начинается с защиты, и тут нам помогал командный отбор шайбы, мы накрывали соперника при вбросе, сами не выкидывали шайбу, а держали ее – вот это сегодня хорошо получалось. Отсюда шли быстрые входы в зоны, что и приносило результат.

Разумеется, была установка помочь Василий Демченко оформить сухарь. Это же закон хоккея: команда помогает вратарю, вратарь помогает команде.

Не могу сказать, когда Кристиан Ярош вернется, но думаю, что пару недель еще он будет лечиться», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда».

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