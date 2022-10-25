Кравец о 6:0 с «Барысом»: «Авангард» не давал вздохнуть сопернику. Хорошо держали шайбу, завершение было на самом высоком уровне»

прокомментировал победу «Авангарда» над со счетом 6:0.

«Хорошая игра со стороны нашей команды, всех с победой. Ребята молодцы, здорово отработали все 60 минут. «Барыс» – непростая команда, по таблице выше нас.

И парни немало сил потратили, чтобы победить. Хорошо держали шайбу и завершение было на самом высоком уровне. Плюс вратарь здорово держал нас в игре.

Конечно, были маленькие недочеты, но ребята быстро их исправляли, не давали сопернику вздохнуть. В первом периоде где-то хотели красиво забить, отдавали лишнюю передачу.

Контроль шайбы был идеальный? Любая атака начинается с защиты, и тут нам помогал командный отбор шайбы, мы накрывали соперника при вбросе, сами не выкидывали шайбу, а держали ее – вот это сегодня хорошо получалось. Отсюда шли быстрые входы в зоны, что и приносило результат.

Разумеется, была установка помочь оформить сухарь. Это же закон хоккея: команда помогает вратарю, вратарь помогает команде.

Не могу сказать, когда вернется, но думаю, что пару недель еще он будет лечиться», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .