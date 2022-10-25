Яруллин о «Тракторе»: «Когда не срабатывают неимоверные комбинации, надо просто лезть на ворота. Больше «черных», трудовых голов забивать»

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Альберт Яруллин высказался об игровых проблемах «Трактора». 

Челябинский клуб проиграл ЦСКА (2:5) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Забили, потому что использовали хороший момент, но самое главное, что матч мы все равно проиграли. Начали‑то мы игру неплохо. Но вторую половину второго периода мы просто провалили. Проще надо действовать, в средней зоне меньше потерь допускать.

– Вот и Анвар Гатиятулин заявил, что этот матч вы ЦСКА проиграли именно в средней зоне.

– Видите, как у нас с тренером мнения сошлись. В средней зоне мы во втором периоде слишком много потерь сделали. Дальняя скамейка, переигранные смены. Окисляешься и неправильные решения принимаешь. Наша вина.

– За счет чего «Трактор» может повысить результативность. Ведь судя по именам атака у вас как раз довольно мощная?

– Когда не срабатывают неимоверные комбинации, надо просто лезть на ворота. Больше «черных», трудовых голов забивать.

– Ваш гол – как раз из этой серии.

– Согласен. Антон Бурдасов бросил по воротам, Серега Калинин окопался на пятачке. Я тоже пошел вперед, и вот шайба прямо ко мне отскакивает. Такие голы нам и нужны, – сказал защитник «Трактора»

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