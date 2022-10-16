Проворов сделал передачу на победный гол в матче с «Ванкувером». У него 0+3 в 2 играх
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2).
На 54-й минуте россиянин ассистировал Трэвису Конекны, который забросил победную шайбу.
Проворов набрал 3-е (0+3) очко в сезоне, всего он провел 2 игры.
Против «Кэнакс» за 23:41 (1:14 – в большинстве, 5:13 – в меньшинстве) у защитника 6 бросков в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
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