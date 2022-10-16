Проворов сделал передачу на победный гол в матче с «Ванкувером». У него 0+3 в 2 играх

Защитник «Филадельфии» сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Ванкувером» (3:2).

На 54-й минуте россиянин ассистировал Трэвису Конекны, который забросил победную шайбу.

Проворов набрал 3-е (0+3) очко в сезоне, всего он провел 2 игры.

Против «Кэнакс» за 23:41 (1:14 – в большинстве, 5:13 – в меньшинстве) у защитника 6 бросков в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».