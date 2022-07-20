Егор Замула: «Хорошо, что в конце сезона выпал шанс поиграть в НХЛ. Сбылась мечта сыграть в первой паре с Проворовым»

оценил свою игру в в сезоне-2021/22.

«Хорошо, что в конце этого сезона у меня выпал шанс поиграть в НХЛ. Сбылась мечта сыграть в первой паре с , провести большое количество времени на льду, сыграть в меньшинстве «5 на 3».

Не скажу, что сезон был идеальным, хотелось бы больше сыграть в НХЛ, и для этого я доказывал в , чтобы попасть туда. Но считаю, что все равно хорошо сыграл, без детских ошибок, по позиции действовал правильно. Были очень хорошие матчи, например, игра с «Нью-Йорк Рейнджерс», наверное, была лучшей в карьере.

Летние тренировки? Мне кажется, все летняя подготовка в Америке и России проходит одинаково. У нас такие же тренеры-профессионалы. Подготовка в зале здесь такая же, как в Америке, используются новейшие технологии, зал идеальный.

В России играл с длинной клюшкой, но в НХЛ ее пришлось подпилить, потому что по регламенту нужно делать запрос в лигу, а когда меня в первом сезоне поднимали в НХЛ, у меня не было этого запроса как у молодого пацана. Пришлось отпилить и привыкать играть короткой клюшкой. Ничего, вроде привык», – сказал защитник «Филадельфии».