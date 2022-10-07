Разин о 2:4 от «Спартака»: «Проиграли сами себе. Не идут микромоменты, мужской злости не хватает»

высказался после матча против (2:4).

«Проиграли сами себе. Первый период хорошо играли, сопернику практически не давали дышать. Второй период – глупейшее удаление при смене, и как подменилось все. В меньшинстве пропускали, в большинстве пропускали, в пустые ворота не забивали.

Бывают такие игры, нужно пережить. Задача мужского коллектива – вылезти из всего этого с достоинством, когда голы даются с таким трудом, и в обороне не все гладко. Усталость у всех команд одинаковая, у нас, наоборот, коллектив молодой, мы должны быстрее восстанавливаться.

Не идут микромоменты, когда в обороне нужно себя преодолеть, в атаке забить этот «мусорный гол», мужской злости не хватает. У нас много игр, когда в одну шайбу проигрываем. Нам залетает, а мы не можем переломить», – сказал главный тренер .