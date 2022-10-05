Немецкая овчарка Ева приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Витязя» с минским «Динамо»: «Собака-чемпионка»

Собака провела символическое вбрасывание перед матчем с минским .

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ приурочена ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается ежегодно 4 октября.

«Символическое вбрасывание на матче «Динамо» – «Витязь» провела собака-чемпионка.

Сегодняшняя игра на «Минск-Арене» приурочена ко Всемирному дню защиты животных. Игру открыло особенное вбрасывание шайбы, в котором приняла участие немецкая овчарка Ева.

К спорту она имеет прямое отношение. Оцените титулы Евы: двукратная чемпионка Беларуси в дог пуллер (бег), призер чемпионата в дог пуллер (прыжки), участница чемпионата мира в дог пуллер, чемпионка Беларуси в дог-фрисби в открытом классе булсай, вице-чемпионка Беларуси в бросках на дальность, обладательница первого места в дисциплине фриджилити (класс новички)», – говорится в сообщении минского «Динамо».