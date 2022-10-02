Овчинников об 1:2 в Омске: «Атмосфера просто бомба. «Сибирь» на соперника не смотрит, вообще без разницы – ЦСКА, «Авангард» или «Детройт»

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Дмитрий Овчинников поделился впечатлениями от первого матча на новой арене в Омске. 

«Отличная арена. Атмосфера просто бомба. Что сказать – сибирское дерби. И наши красавчики – приехали. Перед игрой даже слышно было, перекрикивали. Надеюсь, у нас еще будет лучше.

Мы особо не смотрели на игру «Авангарда». У нас есть свой план на игру. У нас есть свой тренерский штаб, и мы старались играть в наш хоккей, который приносит нам результат.

Получили ли заряд уверенности после победы над ЦСКА? Мы сейчас стараемся активно играть. Нам тренерский штаб говорит, и, если есть возможность, мы садимся на соперника.

Мы играем в свою игру, не смотрим на соперника. ЦСКА, «Авангард» или «Детройт» – вообще без разницы», – сказал форвард «Сибири»

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ

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