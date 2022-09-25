Галузин о 6-м поражении подряд: «Мы знаем, что умеем играть. Нужно точечно исправить ошибки, добавить в мелочах»

высказался после игры против (4:5 ОТ).

«Витязь» проиграл 6-й матч подряд.

«Сейчас тяжело искать какие-то слова. Когда вытаскиваешь игру с 1:3, потом еще сравниваешь в конце, эмоционально тяжело.

Ребята молодцы, играли до конца, понимали суть положения. Ранее мы проиграли несколько матчей, хотелось реабилитироваться перед болельщиками, прежде всего. Хочется сказать им огромное спасибо, было много людей, хорошая поддержка.

Как отбросить негатив? Наверное, каждый по-своему абстрагируется от таких поражений. Дело больше в восстановлении. Завтра тренировочный день, тренеры подскажут, как лучше. Нужно работать дальше, победы придут только через работу.

Я бы не сказал, что команда психологически подавлена. Но такие поражения обидные. Мы знаем, что умеем играть. Нужно точечно исправить наши ошибки, больше говорить друг с другом. Добавить в мелочах.

Игры через день, не время вешать голову. Нужно разобраться в своих ошибках. Тех же удалениях необязательных. Нужно играть с холодной головой, где-то страховать друг друга. Сегодня на эмоциях полетели. Может, дело в опыте, я не знаю», – сказал нападающий .