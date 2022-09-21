Основин, Литовченко, Шенфельд, Пастухов и 50 болельщиков «Сибири» вступили в регистр доноров костного мозга

Игроки «Сибири» вступили в регистр доноров костного мозга.

Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Каждый 75-й посетитель матча с вступил в регистр доноров костного мозга!

Сразу после окончания матча с «Нефтехимиком» 4 игрока нашей команды вступили в регистр доноров костного мозга! Это сделали , , и Илья Пастухов!

Кроме них во время матча в регистр вступило 50 человек – это сделал каждый 75-й болельщик, пришедший на игру! Большое спасибо каждому, кто сделал такое важное дело!

Напомним, что наш клуб уже не первый год занимается популяризацией регистра доноров костного мозга.

Мы хотим показать всем, в том числе своим примером, что вступить в регистр – дело двух минут, которое в будущем может спасти чью-то жизнь!» – говорится в телеграм-канале новосибирцев.

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