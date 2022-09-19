Тамбиев о 0:2 от «Металлурга»: «С таким соперником удаляться нельзя, тем более серийно. Поплатились за это»

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Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Металлургом» (0:2).

«Плохое начало с нашей стороны. Серийные удаления нас надломили. С таким соперником удаляться нельзя, тем более серийно. Поплатились за это.

Взяли таймаут, после этого вернулись в игру. Второй период хороший в нашем исполнении, на гол мы, наверное, наработали, но вратарь соперника хорошо сыграл. Ничего не смогли подъесть на пятаке, не смогли переиграть вратаря.

В третьем «Металлург» играл по счету. Послезавтра снова с ними сыграем, будем готовиться», – сказал главный тренер «Адмирала»

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