Яшкин после 3:2 с «Динамо»: «Домой приехал, как мог не забить? Они в очень неприятный хоккей играют, против рабочей команды всегда трудно»

Теги СКА Алексей Кудашов КХЛ Динамо Дмитрий Яшкин Р-Спорт Хоккей

Дмитрий Яшкин сказал, что его бывшая команда «Динамо» играет в неприятный хоккей. 

СКА одержал победу над московским клубом (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Яшкин стал автором победной шайбы. Он выступал за «Динамо» с 2019 по 2021 годы и становился лучшим снайпером лиги. 

«Я же домой приехал. Как я мог не забить? Конечно, я испытываю чувства ностальгии. Не просто так провел два года в «Динамо». Игра против «Динамо» хоть и равна матчам против всех остальных соперников, но тут у меня много знакомых, борьба против них серьезнее.

Не стал сильно праздновать гол? Я просто сильно устал, чтобы радоваться. Игра сложилась очень тяжело, было приятно забить и победить. Общался ли с Алексеем Кудашовым? Пересеклись, он поздравил с победой.

«Динамо» играет в очень неприятный хоккей, каждый матч против них дается тяжело. Они много работают, а против рабочей команды всегда трудно», – сказал нападающий. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные