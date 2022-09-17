Яшкин после 3:2 с «Динамо»: «Домой приехал, как мог не забить? Они в очень неприятный хоккей играют, против рабочей команды всегда трудно»

сказал, что его бывшая команда «Динамо» играет в неприятный хоккей.

одержал победу над московским клубом (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Яшкин стал автором победной шайбы. Он выступал за с 2019 по 2021 годы и становился лучшим снайпером лиги.

«Я же домой приехал. Как я мог не забить? Конечно, я испытываю чувства ностальгии. Не просто так провел два года в «Динамо». Игра против «Динамо» хоть и равна матчам против всех остальных соперников, но тут у меня много знакомых, борьба против них серьезнее.

Не стал сильно праздновать гол? Я просто сильно устал, чтобы радоваться. Игра сложилась очень тяжело, было приятно забить и победить. Общался ли с Алексеем Кудашовым? Пересеклись, он поздравил с победой.

«Динамо» играет в очень неприятный хоккей, каждый матч против них дается тяжело. Они много работают, а против рабочей команды всегда трудно», – сказал нападающий.