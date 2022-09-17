Эвандер Кэйн и «Сан-Хосе» заключили мировое соглашение. Игроку компенсируют разницу между расторгнутым контрактом с «Шаркс» и новым с «Эдмонтоном»

и «Сан-Хосе» заключили мировое соглашение насчет расторжения контракта.

В январе клуб расторг договор с нападающим, обвинив его в нарушении ковид-протокола и недельном прогуле.

Ранее в ходе сезона он был дисквалифицирован на 21 матч за другое нарушение ковид-протокола. Сообщалось о том, что Кэйн предоставил поддельный сертификат вакцинации.

Его контракт с «Шаркс» с кэпхитом 7 миллионов долларов действовал до 2025 года.

В качестве свободного агента Кэйн подписался с «Эдмонтоном» до конца сезона, а летом заключил с «Ойлерс» новое соглашение до 2026 года с кэпхитом 5,125 млн.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, мировое соглашение подразумевает выплату игроку компенсации.

Она будет близка к тому, чтобы закрыть разницу между недополученными деньгами от «Шаркс» (19 млн в течение следующих 3 сезонов – считается зарплата за эти годы, а не кэпхит) и новым контрактом с (здесь учитываются 16,5 млн в течение 3 следующих сезонов). Таким образом, сумма компенсации будет составлять около 2,5 млн долларов.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщает, что «Сан-Хосе» из-за этого получит штраф в платежку прошлого сезона. По данным CapFriendly, клуб завершил его с 5 млн свободного места под потолком зарплат.

достиг соглашения с Эвандером Кэйном относительно расторжения его контракта. Оно было одобрено НХЛ и Ассоциацией игроков .

Мы удовлетворены тем, что его условия не окажут негативного влияния на команду ни в финансовом, ни в спортивном плане ни в этом, ни в будущих сезонах», – говорится в сообщении клуба.