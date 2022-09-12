«Колорадо» подписал экс-форварда «Питтсбурга» Родригеса, набравшего 43 очка в прошлом сезоне. Контракт – 1 год и 2 млн долларов

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Эван Родригес перешел в «Колорадо» из «Питтсбурга».

29-летний нападающий подписал однолетний контракт с «Эвеланш» на два миллиона долларов.

В прошлом сезоне канадец набрал 43 (19+24) очка при полезности «плюс 3» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф форвард добавил на свой счет 5 (3+2) баллов в 7 играх при полезности «минус 2».

Всего в лиге Родригес провел 316 матчей и записал на свой счет 129 (53+75) очков за результативность.

Кэпхит игрока прошлому договору в «Пингвинс» составлял миллион долларов.

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